Poker del Sambiase sul Badolato

Il Sambiase torna alla vittoria dopo lo stop di domenica scorsa in quel di Guardavalle

Una bella reazione dei giallorossi che permette ai lametini di riportarsi nelle zone alte della classifica, ad un punto dalle capoliste Prasar e San Calogero.

Sabato prossimo sfida delicata in trasferta contro il Parghelia, altra pretendente alla vittoria finale del campionato.

SAMBIASE – BADOLATO 4-2



SAMBIASE: Lucia, Perri (9’st Tallari), Valente (1’st Cincotta), Toscano, Gigliotti (35’st Napoli), Morelli, Costa, Fortuna, Zurlo (44’st Scarpino), Gallo (18’st Russo), Angotti. A disp: Colacino, Pilieci, Miletta, Hanyn. Allenatore: Neri

BADOLATO: De Filippis, Piccaluga, Romeo (1’st Condemi), Quaranta (40’st Menniti), Romeo, Papaleo, Joseph (19’st Catania), Coluccio (46’st Fabio), Sgambelluri, Cosentino, Lopez (1’st Pultrone). A disp: Chiefai, Audino, Spano. Allenatore: Squillace.

RETI: 6’pt Gallo (S), 8’pt Zurlo (S9, 40’pt Cosentino (B), 42’pt Costa (S), 8’st Sgambelluri (B), 17’st Zurlo (S)

Ammoniti: Toscano, Lucia, Morelli per il Sambiase, Joseph, Papaleo, Sgambelluri, Pultrone, Romeo per il Badolato.

Mister Neri a fine match dichiara: “Dopo la sconfitta di Guardavalle avevo chiesto alla squadra un pronto riscatto, di tenere alta la concentrazione e non abbassare la guardia. Ne è uscito un buon primo tempo, la squadra ha giocato bene trovando i gol con Gallo e Zurlo e avendo quasi sempre noi il pallino del gioco. Nella ripresa il 2-1 loro è arrivato su una punizione con palla che non si sa se è entrata o meno e abbiamo un po’ subito il colpo. Poi però abbiamo reagito bene. Gara tutto sommato controllata nella quale abbiamo subito solo su calcio da fermo. Ho avuto la possibilità di inserire anche Napoli e Russo che avevano avuti dei problemi e in settimana si erano aggregati nuovamente al gruppo. Vittoria meritata e importante per il morale. Ora subito testa alla trasferta di sabato in casa del Parghelia”.