Pokerissimo della Vigor 1919 sul Nicotera

Dopo più di un mese torna finalmente al D’Ippolito la Vigor 1919

Tra le mura amiche, alla prima in casa per mister Perrone, i biancoverdi hanno la meglio sul Nicotera. Ancora in gol Foderaro (doppietta) e Scarpino, prime reti per Cittadino e il neo arrivato Perri Francesco. Una prova convincente quella dei biancoverdi, bravi a non sottovalutare l’avversario, squadra giovane ma volenterosa

PRIMO TEMPO

4′ il cross di Gallo M. finisce per diventare una vera e propria conclusione a rete. Attento il numero uno ospite a non farsi sorprendere e ad alzare sulla traversa.

10′ rasoterra di Foderaro su punizione, l’estremo difensore del Nicotera devia in angolo

11′ colpo di testa di Leta, bell’intervento ancora di Pepè ad alzare la palla sulla traversa.

14′ palla filtrante di Foderaro per Perri F. L’attaccante all’esordio in biancoverde, mette la palla sotto la traversa, dove Pepè questa volta non può arrivarci. 1-0 Vigor 19′ Scarpino libera Cittadino in area che batte ancora il portiere ospite. 2-0 Vigor

31′ Buccinnà al centro per Biwang che sotto porta non trova la deviazione vincente. Sul proseguimento dell’azione la palla arriva a Leta che a botta sicura colpisce la traversa

37′ punizione di Foderaro, colpo di testa di Cossu, Pepè non trattiene, la palla arriva a Perri F. che si divora il gol del tre a zero mandando incredibilmente a lato.

40’ Buccinnà entra in aera, ma angola troppa la conclusione

43′ il Nicotera sfrutta l’unica occasione creata. punizione dalla destra, Colosomo salva inizialmente la propria rete, ma interviene Campenni che la mette dentro 2-1

SECONDO TEMPO

7′ Scarpino si invola in area, ma lo anticipa Pepè che non trattiene. Sulla palla si avventa Buccinnà che viene steso dallo stesso numero uno. Per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Foderaro non sbaglia 3-1 Vigor

14′ gioco fermo per alcuni minuti, necessario l’intervento del personale sanitario e dell’ambulanza per un tifoso biancoverde sentitosi male, a quest’ultimo tutta la Vigor 1919 porge l’augurio di una pronta ripresa.

23′ Buccinà entra in area, serve Scarpino che deve solo appoggiarla in reta. 4-1 Vigor.

30′ tentativo di Leta deviato in angolo

33′ doppietta del capitano. Sulla conclusione di Foderaro da fuori area nulla può Pepè 5-1 Vigor.

38′ punizione di Perri A., in due tempi il numero uno ospite.

40′ esce male Pepè, ne approfitta Calidonna, ma il colpo di testa di quest’ultimo termina di poco a lato.

VIGOR 1919: Colosimo, Gallo M (2001) (24’st Perri A (2000), Cittadino (2000), Biwang, Cossu, Rizzuto, Foderaro, Perri F (36’st Calidonna), Scarpino (36’st Scardamaglia (2001), Leta (36’st Simonetti), Buccinà (24’st Bubba).

A disp.: Nascardi (2002), Gibin (2002), Gallo C, Giudice (2001) All.: Perrone.

NICOTERA: Pepè, Contartese (2000), Settimo, Denaro (2002), Campenni, Gallo (42’st Stino (2004), Plateroti, Viola (25’st Rascaglia), Megna (40’pt Nevoso (2003), Brosio (2002) (19’st Lagamba D (2004), Locaiono (2005) (45’st Corsaro).

A disp.: Aquilano (2005), Lagamba G (2002). All. Di Mundo.

ARBITRO: Dagostino di Taurianova

RETI: 14’ pt Perri F, 19’pt Cittadino, 43’pt Campenni, 8’st Foderaro (rig), 23’st Scarpino, 33’st Foderaro

NOTE: Ammoniti: Contartese, Scarpino, Campenni.

Angoli: 8-1. Rec: 1’pt, 3’st