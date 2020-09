Polisportiva Lamezia: il 7 Settembre inizia la stagione accademica

Inizia il 7 Settembre 2020, per il quinto anno consecutivo, la stagione accademica per tutti i piccoli della Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia Affiliata al Torino Fc Academy

Lunedi 7 Settembre alle ore 17.00 é in programma l’open day presso lo stadio Gianni Renda località Savutano, aperto a tutti.

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia Affiliata al Torino Fc Academy ormai da anni continua il suo percorso e programma Tecnico con il Torino Fc Academy.

Infatti è in programma la prima presenza del Responsabile Torino Fc Academy Teodoro Coppola, giovedì 8 e venerdì 9 ottobre 2020 si inizia con i primi due giorni di studio, con dei corsi formativi per tutti i tecnici, istruttori, dirigenti, e supervisione agli atleti durante le sedute pomeridiane

Ormai, dichiara il vice presidente Domenico Costantino, non c’è più da presentarci, da 5 anni programmiamo il lavoro in campo giornalmente, programmiamo i corsi formativi con il Torino Fc Academy ogni 60 giorni, giù a Lamezia Terme penso che siamo il progetto più dettagliato, sia come programmazione sia come presenza sui campi da parte di una società professionistica, basta pensare alle 6 discese del Torino Fc Academy in 9 mesi.

Da quest’anno siamo l’unica società in Calabria ad essere Affiliata al Torino Fc Academy, cercheremo di sfruttare al massimo questa opportunità, abbiamo la possibilità di esser presenti con un uomo scouting Torino Fc Academy all’interno del nostro staff, un modo per poter visionare sempre più ragazzi in tutta la Calabria.

Ora non resta che ripartire il 7 Settembre 2020 con le giuste distanze e precauzioni.

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia Affiliata al Torino Fc Academy vi aspetta presso lo stadio Gianni Renda.