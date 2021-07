Polisportiva Lamezia: chiuso il sesto anno di Summer Camp Tactilab Luglio 2021

Come ogni nostro Summer Camp vogliamo emozionare ogni genitore ogni bimbo ognuno che ci circonda e crede nelle nostre idee, nei nostri progetti

Comunicato Stampa

Ebbene si, penso che ci siamo riusciti, stiamo ricevendo tanti messaggi di tante persone, la nostra forza sono le famiglie, le famiglie che ci supportano, le famiglie che credono in quel che facciamo, le famiglie che ci consegnano il loro bene più prezioso, i loro figli.

Si chiude la sesta edizione del nostro Summer Camp Tactilab Luglio 2021 Estate Granata Sport&English Corner, chiudiamo il sesto Camp, organizzato in modo particolare, con tante attività ludiche nuove, con un Tecnico Ufficiale del Torino Fc molto preparato, un uomo campo, una persona che ha fame di imparare e lavorare.

Questo è Luca Dalmasso, ragazzo giovane con tante prospettive, una metodologia sempre in fermento, innovativa con campi modulari, ma non dimentichiamo che dietro tutto c’è il mio grande staff tecnico, giovani dinamici, giovani disponibili e formati durante l’anno, preparati e pronti ad ogni occasione.

Ci apprestiamo al sesto anno di affiliazione con il Torino Fc Academy, oramai consolidato, un progetto lunga durata per come devono essere sostanzialmente.

Ora ci riposiamo un pò, da lunedì si ritorna nell’organizzare uno staff che già ha le sue conferme, ma non nascondiamo essere già in contatto con collaboratori, istruttori e tecnici nuovi per poter incrementare uno staff già forte.

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia Affiliata al Torino Fc Academy riprenderà sul campo il 1 Settembre 2021 con tutte le categorie, dai primi Amici Primo Anno 2016 agli allievi.

Riprenderà anche l’area Pti Perfezionamento Tecnico Individuale, una parte importante per chi vuole migliorare la sua performance in privato.