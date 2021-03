Possesso e spaccio, un arresto e una denuncia a Caraffa

27enne trovato in possesso di circa 115 gr. di hashish e 8 di marijuana, suddivisi in più involucri

La mattina del 13 marzo 2021, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno dato corso ad alcune perquisizioni domiciliari nel territorio di Caraffa di Catanzaro (CZ) con l’ausilio di una unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia.

Un venticinquenne caraffese è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di circa 115 gr. di hashish e 8 di marijuana, suddivisi in più involucri, nascosti in una rimessa; sottoposto agli arresti domiciliari, è ora a disposizione della competente Autorità Giudiziaria catanzarese.

Nella stessa circostanza i militari hanno denunciato per la medesima violazione anche un ventiseienne del paese, trovato in possesso di circa 8 gr. di marijuana e 1 di hashish, suddivisi in più involucri, occultati tra il garage e la camera da letto.

Altri due concittadini sono stati segnalati all’UTG – Prefettura di Catanzaro quali consumatori di sostanze stupefacenti.