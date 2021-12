Poste Italiane: due francobolli per celebrare Natale 2021

Poste Italiane comunica che dal 1° dicembre 2021 saranno emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico due francobolli ordinari appartenente alla serie tematica “le Festività” dedicati al Santo Natale

Una tiratura di trecentomila esemplari per ciascun francobollo, al valore della tariffa B pari a 1,10€ per il francobollo con soggetto pittorico e al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,15€ per il francobollo con soggetto grafico. I francobolli sono stati stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Il bozzetto per il francobollo con soggetto pittorico è stato realizzato a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., mentre a cura di Valerio Pradal è il bozzetto realizzato per il francobollo con soggetto grafico.

La vignetta per il francobollo con soggetto pittorico riproduce un dipinto di Bernardino Lanino dal titolo “Madonna in trono col Bambino tra S. Bernardino da Siena e S. Francesco”, detta “Madonna del cane”, esposta nel Museo Francesco Borgogna di Vercelli.

Completano il francobollo le leggende “MADONNA IN TRONO COL BAMBINO TRA S. BERNARDINO DA SIENA E S. FRANCESCO”, “BERNARDINO LANINO”, “MUSEO FRANCESCO BORGOGNA – VERCELLI”, “NATALE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. La vignetta per il francobollo con soggetto grafico raffigura una mano nell’atto di scrivere “BUON NATALE” su un biglietto di auguri, in evidenza su una tovaglia da tavola costellata di casette innevate, classico paesaggio natalizio.

Mentre, completano il francobollo la leggenda “NATALE 2021”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”. Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso l’ufficio postale di Padova centro e Vercelli centro.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate due cartelle filateliche distinte per ogni francobollo, in formato A4 a tre ante, contenenti una quartina di francobolli, il francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€ ciascuna.

Red.