Poste Italiane: un francobollo dedicato alle Fiamme Gialle della Gdf

Poste Italiane comunica che oggi 29 maggio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato al Settore atletica leggera delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, nel centenario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.

Tiratura: trecentomila esemplari.

Foglio da quarantacinque esemplari

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzettisti: Maria Carmela Perrini e Luca Leonardi.

La vignetta riproduce una foto d’epoca raffigurante la gara di marcia del “Trofeo Scudo Nelli” del 1921, prima manifestazione di atletica leggera a cui la Guardia di Finanza partecipò con i suoi atleti, delimitata, in alto, dal logo del Centenario della ricorrenza e da una fascia tricolore.

Completano il francobollo la leggenda “UNA SQUADRA, UN SECOLO DI SPORT”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma Nomentano.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€. La cartella sarà in vendita dal 3 giugno 2021.