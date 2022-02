Potenziamento “Centri per l’Impiego”, il plauso del consigliere Gallo

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, ingegnere Pietro Gallo, plaude al lavoro svolto della Regione Calabria e, in particolare, dall’Assessorato all’Organizzazione e le Risorse umane, che ha reso noti gli avvisi pubblici per il potenziamento dei “Centri per l’Impiego” per un totale di 537 postazioni da coprire, più 31 afferenti alla legge 68 ovvero postazioni relative alle categorie protette

Comunicato Stampa

L’esponente del partito guidato da Giorgia Meloni ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa che, come annunciato su facebook dall’assessore Pietropaolo, ha raccolto ottimi consensi con oltre 23.000 domande arrivate.

Dato che certifica l’assoluta bontà – sottolinea ancora Gallo – della qualità del lavoro svolto dall’Amministrazione regionale.

Altro aspetto importante rimarcato da Gallo è sulla modalità con cui si svolgeranno i suddetti bandi. I concorsi, infatti ed è la prima volta in Calabria, saranno gestiti direttamente dal ministero della Funzione Pubblica nella struttura del Formez in totale autonomia con il supporto della Regione.

Questa modalità garantirà, secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia, totale trasparenza nella esecuzione dei bandi poiché eviterà lo svolgimento dei colloqui orali, ma darà l’opportunità ai giovani che hanno presentato le domande, di essere giudicati solo ed esclusivamente sui propri meriti, determinati dai titoli ottenuti durante i loro percorsi di studi e le prove scritte che le selezioni dei bandi prevedono.

L’ingegnere Gallo conclude il suo intervento sottolineando l’operato dell’assessore Pietropaolo e di tutta la componente di Fratelli d’Italia che in sinergia con il presidente Occhiuto ha fatto la differenza, portando a casa un risultato davvero unico in un settore così delicato come quello della pubblica amministrazione.