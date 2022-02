Prasar-Sambiase: i convocati di mister Paolo Gallo

Sono 19 i giallorossi convocati da mister Paolo Gallo per la sfida che il Sambiase giocherà domani, domenica 13 febbraio alle 14.30 presso lo Stadio del Centro tecnico Federale di Catanzaro, contro la Prasar, gara valida per il 15° turno, ultimo del girone d’andata, nel torneo di Prima Categoria, girone C.

Ecco la lista completa:

Portieri: Simonetta, De Sibio

Difensori: Anello, Cincotta, Chirico, Miletta, Perri, Pilieci, Vasile

Centrocampisti: Diop, Liparota, Michienzi, Platì, Tallari

Attaccanti: Angotti, Pellegrino, Russo, Scarpino, Varrà