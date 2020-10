Per l’ennesima volta apprendiamo che la fiction in cui si raccontano le vicende di Riace, con attore protagonista Beppe Fiorello, già pronta dal 2018, non troverà posto nel palinsesto neanche nei prossimi mesi

Comunicato Stampa

“Tutto il mondo è paese”, racconta una parte del nostro Paese scomoda ma bella e reale, quella che ha visto come protagonista Mimmo Lucano e il suo magnifico progetto e che ha contrastato, finché ha potuto, l’immaginario mediatico fatto di paure e diffidenze. Lucano e Riace danno fastidio tanto agli urlatori del “prima gli italiani” quanto ai continuatori con toni meno accesi di politiche discriminatorie.

Raccontare oggi dei tanti anni in cui Riace è stato un modello per il pianeta significa far capire che i primi da sostenere e a cui vanno garantiti diritti, non sono gli italiani col portafoglio gonfio ma gli sfruttati da dovunque provengano, se necessario anche violando leggi ingiuste.

È grave la decisione dei vertici Rai perché ormai è stato acclarato persino dal Consiglio di Stato che a Riace non ci sono state gare truccate o appalti pilotati. È ampiamente emerso tra l’altro che MimmoLucano non viene accusato di aver rubato neanche un euro.

La trasmissione della fiction rappresenterebbe un gesto riparatore dopo la campagna che esponenti politici (del precedente governo come dell’attuale) hanno condotto accusando Mimmo Lucano di essere uno dei tanti protagonisti del malaffare intorno al cosiddetto “business dell’accoglienza”.

La Rai ha trasmesso in prima serata una fiction come Red Land di aperta apologia del nazifascismo e censura una storia di accoglienza di cui la nostra Repubblica dovrebbe andare orgogliosa.

La senatrice Paola Nugnes che ci rappresenta in Senato, ha presentato stamattina un’interrogazione sottoscritta anche dal senatore Gregorio de Falco.

Maurizio Acerbo, Segretario nazionale

Stefano Galieni, Responsabile immigrazione

Partito della Rifondazione Comunista