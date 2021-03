Il prefetto Cucinotta in visita al Centro Polifunzionale dei Vigili del Fuoco

S.E. Il prefetto Maria Teresa Cucinotta, in data odierna, ha fatto visita al Centro Polifunzionale Regionale Vigili del Fuoco della Calabria sito in Lamezia Terme

A fare gli onori di casa il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Ing. Carlo Dall’Oppio, il Dirigente Superiore Ing. Maria Cavaliere responsabile Area Tecnica per il Soccorso Pubblico, per la Colonna Mobile Regionale, per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e Formazione, i funzionari nonché il personale operativo ed amministrativo in servizio.

Il Prefetto ha visitato la sede del Centro Polifunzionale, nonché Polo Territoriale per la Formazione degli allievi vigili del fuoco prendendo visione della struttura, soffermandosi infine nei locali in cui si sta allestendo la nuova Sala Crisi di Protezione Civile della Prefettura di Catanzaro realizzata all’interno del Centro.

Infine, S.E. il prefetto si è intrattenuta per una breve conversazione a cui ha preso parte altresì il dott. Giuseppe Priolo, Commissario Prefettizio incaricato della temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme, durante la quale sono state illustrate le iniziative e le attività portate avanti dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria.

Al termine della visita, il Prefetto ha ringraziato per la proficua collaborazione tra la prefettura ed i vigili del fuoco e per la professionalità dimostrata negli interventi di soccorso e nelle attività istituzionali in particolar modo in questi mesi della pandemia, augurando un buon lavoro e una serena e buona Pasqua.