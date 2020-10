Pregiudicato aveva 4 kg di marijuana: prendeva il reddito di cittadinanza

L’uomo utilizzava un magazzino come deposito per la sostanza stupefacente

CROTONE. Era sottoposto al regime della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ma percepiva il reddito di cittadinanza e perdipiù spacciava droga

Si tratta di R.S., 59enne pregiudicato di Crotone arrestato dagli agenti della squadra Mobile della questura che lo hanno trovato in possesso di quattro chilogrammi di marijuana.

Gli agenti lo hanno sorpreso mentre usciva da un magazzino che l’uomo utilizzava come deposito per la sostanza stupefacente. Gli investigati sospettavano che in quel locale il pregiudicato nascondesse la droga per cui hanno fatto irruzione cogliendolo di sorpresa. Alla vista degli agenti l’uomo non ha opposto resistenza anzi, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente i quattro quattro chilogrammi di marijuana suddivisi in diverse buste trasparenti e pronti per lo spaccio.

Dopo la convalida dell’arresto all’uomo sono stati concessi i domiciliari presso la sua abitazione.