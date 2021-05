Premiazione vincitore “Un Anthurium nel cuore – in memoria di Francesco”

Sabato 29 maggio seconda edizione del concorso letterario “Un Anthurium nel cuore – in memoria di Francesco”

Si svolgerà sabato 29 maggio alle ore 17:30, presso la Tipografia Grafiché Perri in via del Progresso a Lamezia Terme la premiazione del vincitore della seconda edizione del concorso letterario di poesie “Un Anthurium nel cuore – in memoria di Francesco” dedicato alla memoria della professoressa Valeria Montalto.

Alla rassegna culturale saranno presenti la professoressa Giuditta Crupi, presidente dell’Associazione ‘Un Anthurium per Francesco’ e la giuria del concorso composta da Tommaso Cozzitorto, professore e critico letterario, Nella Fragale, Grafichèditore, e Giovanni Mazzei, vincitore della prima edizione del concorso letterario. L’intrattenimento sarà curato dal soprano Enza Mirabelli e dalla violinista Debora Stranges. Interverranno Don Pino Angotti, vicario genare della diocesi di Lamezia Terme, Don Domenico Cicione Strangis, rettore della Chiesa di San Benedetto, il professore Italo Leone, direttore della collana Calliope e Rossella Aiello, presidente del Soroptimist Club di Lamezia Terme. Durante la seconda edizione del concorso letterario verrà, inoltre, presentato il libro di Gaetano Montalto “Schegge di vita” della Grafichèditore. Modererà la serata la giornalista Luisa Vaccaro.

Il vincitore del concorso letterario si aggiudicherà un premio in denaro di 200 euro, oltre alla pubblicazione del componimento sulla rivista edita dalla Tipografia Grafiché Perri “Lamezia e non solo….”.