Premio internazionale “Ali sul Mediterraneo”: ecco le semifinaliste

Riprende il suo volo, nonostante le difficoltà oggettive per il covid 19 che ha rallentato di molto le attività culturali in presenza, il Premio internazionale “Ali sul Mediterraneo” Libri & Cultura Festival “Alessandra Medaglia”

Un appuntamento ormai consolidato e attesissimo non solo da dirigenti e insegnanti degli Istituti Scolastici ma dagli stessi studenti, che soprattutto in questo lungo periodo di isolamento forzato, hanno trovato in questo premio, ormai giunto alla sua ottava edizione, il modo per esprimersi e dare sfogo alla propria creatività attraverso: poesie, ricerche, disegni, dipinti, temi, fotografie, video, musiche; avendo come punto di riferimento un tema ben preciso: “La donna tra partecipazione, cooperazione, valorizzazione, giustizia sociale, benessere”.

Il patrocinio di tante istituzioni regionali, nazionali e internazionali danno prestigio a questo. premio sia per la valenza culturale, sociale, ma soprattutto per il recupero del forte legame e del radicamento con il proprio territorio, che contribuisce in modo determinante alla sua conoscenza. Un premio questo che cerca di dare speranza e un senso ai giovani, che oggi scrivono, cantano, dipingono, filmano, fotografano, raccontano la propria anima attraverso uno sguardo limpido pulito senza stereotipi sorpassati e preconfezionati.

Il tema della figura femminile in Calabria e nel nostro sud, presuppone un nuovo approccio con una realtà in continuo evolversi, che mette in evidenza anche la diversa e nuova mentalità delle attuali generazioni.

Di tale fermento positivo ne sono principali veicolatrici la scuola e le associazioni culturali come “Ali sul Mediterraneo” che oltre ad interrogarsi sul destino della cultura e la sua diffusione operano concretamente a tale scopo.

Come accennavamo, quest’anno moltissimi istituti hanno partecipato al “Libri & Cultura Festival -Alessandra Medaglia”, con una marea di lavori giunti entro il termine stabilito dell’08 Aprile 2021.

Un grande lavoro di selezione per la commissione esaminatrice, che ha individuato gli istituti e i lavori semifinalisti, pur reputando gli istituti non arrivati alla semifinale e i lavori di grande interesse.

Pronti quindi per l’ultimo blocco di partenza, dal quale usciranno i vincitori.

Le semifinaliste sono: Istituto Comprensivo di Catanzaro “Don Milani”, Istituto Comprensivo di Maida con plesso di San Pietro a Maida, Vena di Maida, Jacurso, Istituto Comprensivo Sant’Eufemia con plesso di Gizzeria paese, Gizzeria Mortilla, I’ Istituto Comprensivo di Nocera e Falerna, I’Istituto Comprensivo Perri Pitagora di Lamezia Terme.

Ma quali saranno i premi? Saranno premiati gli studenti e le scuole con la maggiore collaborazione e qualità degli elaborati presentati. Premio Ali sul Mediterraneo e attestato di merito ai primi 3 classificati consegnato da autorevoli personalità della cultura. – Premio Ali sul Mediterraneo alla scuola vincitrice. – Omaggio Libri ai vincitori. – Inserimento dei miglior elaborati all’interno del video e volume storico-fotografico: “VOLARE INSIEME”

Una nuova grande festa attende i ragazzi che sempre con enorme entusiasmo partecipano all’evento.

L’ ottava edizione, pur non conoscendone ancora la data , si preannuncia elettrizzante e piena di piacevoli sorprese.