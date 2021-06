Premio letterario “Dario Galli”, il 4 giugno premiazione seconda edizione

Si terrà il 4 giugno 2021 alle ore 17 la proclamazione del vincitore della seconda edizione del Premio letterario nazionale Dario Galli, ideato e promosso da Grafichèditore della famiglia Perri

La cerimonia di premiazione è in programma proprio nella sede di Grafichèditore, in via Del Progresso. Questa seconda edizione del premio ha ottenuto notevole riscontro infatti la giuria ha esaminato oltre 180 opere in concorso.

A conquistare la finale Rossana Cilli, Rocco Giuseppe Greco, Daniela Trovato, Angelo Coco. Il vincitore della seconda edizione è Angelo Coco con il suo Notturno Veneziano ma, vista la qualità delle altre opere, si è deciso di consegnare delle targhe anche agli altri finalisti.

I promotori del premio tengono a ribadire che “fra i 180 invii e vi sono poesie singole, sillogi di poesie e racconti. La giuria – sottolineano – ha giudicato il materiale arrivato, privo di qualsiasi riferimento all’autore e quindi nell’assoluto anonimato. I giurati hanno scelto alcune opere che sono state riunite in una antologia dal titolo Letteratura del terzo millennio, temi e stilemi. Gli autori scelti e inseriti nella antologia sono: Giovanni Malambrì che purtroppo ci ha lasciati, Gregorio Viglialoro, Antonello Scasseddu, Gloria Venturini, Francesco Brusò, Giovanni Maria Pedrani. A loro il plauso della famiglia Perri, titolare di Grafichèditore e della giuria presieduta dal professore Italo Leone.

Nel corso della serata sarà allestita una mostra sul poeta Dario Galli cui il premio è dedicato. In città è la prima volta che si realizza un evento simile in onore del letterato e poeta lametino, un’iniziativa che è stato possibile realizzare grazie alla collaborazione di Donatella Galli, figlia del poeta.

Dario Galli è stato insignito di numerosi riconoscimenti dai presidenti della Repubblica Italiana Antonio Segni e Giovanni Gronchi e da istituzioni culturali italiane e straniere. Egli frequentava il gotha della cultura e tra i suoi amici c’erano anche poeti ed autori come Salvatore Quasimodo e Pier Paolo Pasolini.

Ospiti della serata saranno il vincitore del premio Angelo Coco; Doris Lo Moro magistrato; Laura Calderini vincitrice della prima edizione, l’avvocato Paolo Mascaro e lo stilista di fama internazionale Anton Giulio Grande.