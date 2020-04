Prendevano il sole in spiaggia: 10 sanzioni nel cosentino

Numerosi i controlli delle forze dell’ordine dell’alto Tirreno Cosentino nell’ultimo weekend pasquale

Quarantadue complessivamente le persone sanzionate per aver violato le misure restrittive per il contrasto al Covid-19.

Quattro di queste sono state denunciate all’autorità giudiziaria.

Dieci persone sono state sorprese dalle forze dell’ordine sul litoraneo cosentino a prendere comodamente il sole in spiaggia e quindi multate.

Le misure si sono rese necessarie per fronteggiare il possibile esodo pasquale in ragione del fatto che nella zona tirrenica insistono numerose abitazioni estive non solo di proprietà di calabresi ma, come noto, anche di persone provenienti da altre regioni tra cui in particolare quelli di origine campana.