“Presa diretta” su Rinascita Scott, buona occasione per iniziare un dibattito

Questa sera nella trasmissione diretta dal giornalista Riccardo Iacona “Presa diretta” andrà in onda un’intera puntata dedicata al processo “Rinascita Scott” che in questi mesi si sta celebrando nell’aula bunker dell’area ex Sir della nostra città

Comunicato Stampa

Ci auguriamo che sia una buona occasione per iniziare un dibattito, a Lamezia e in Calabria, su un processo di portata storica, giustamente paragonato al maxiprocesso di Palermo contro la mafia; grazie all’azione portata avanti dalla procura coordinata da Nicola Gratteri e dalle Forze dell’Ordine, si è colpito quell’intreccio perverso tra ‘ndrangheta, politica e zona grigia, il “cancro” che blocca qualsiasi prospettiva di sviluppo e di crescita per la nostra Regione.

All’eccellente lavoro dei magistrati e delle forze dell’ordine, così come fu trent’anni fa per il maxiprocesso di Palermo, deve affiancarsi un movimento di discussione che coinvolga la società civile, l’associazionismo, il mondo del lavoro e delle professioni, tutta la società calabrese che non può restare ferma di fronte a un’occasione storica per voltare pagina e tagliare drasticamente ogni legame con mafia e mentalità mafiosa.

Quanto sta emergendo dal processo Rinascita Scott, è il male con cui ogni giorno dobbiamo combattere: a Lamezia, in ogni città calabrese e in ogni città italiana dove le mafie hanno ormai consolidato legami di interesse e di potere.

Rivolgiamo un appello ai cittadini lametini e calabresi perché quanto si sta svolgendo nell’aula bunker non ci lasci indifferenti ma sia da stimolo a tutti noi, singolarmente e come società calabrese, a fare fino in fondo la nostra parte per un lavoro di bonifica e ricostruzione di una terra che alla ‘ndrangheta ha pagato il prezzo altissimo di tante vite umane, di tante occasioni di sviluppo sprecate, di tanta parte del territorio regionale impoverito e violentato, di tante prospettive di futuro uccise.

Da Rinascita Scott parta anche per la Calabria una nuova primavera.

Lamezia Bene Comune