Presentata la docu-serie “donne di Calabria”

Presenti all’incontro Giovanni Minoli, Gloria Giorgianni e le attrici Rocìo Muñoz Morales, Margareth Madè, Eleonora Giovanardi e Camilla Tagliaferri

Comunicato Stampa



Domenica 17 ottobre 2021 al Teatro Studio – Auditorium Parco della Musica, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, Fondazione Calabria Film Commission e Anele hanno presentato la docu-serie “Donne di Calabria”, primo progetto audiovisivo che vede coinvolta una Film Commission come co-produttore e prossimamente in onda sul canale Rai in inglese.

All’incontro erano presenti Giovanni Minoli, Presidente Fondazione Calabria Film Commission, la produttrice e AD di Anele Gloria Giorgianni e quattro delle attrici protagoniste, Rocìo Muñoz Morales, Margareth Madè, Eleonora Giovanardi e Camilla Tagliaferri.

La docu-serie porta sullo schermo, in 6 puntate da 50 minuti, le storie di sei eccellenze femminili, nate e cresciute in Calabria, raccontate da 6 attrici italiane del panorama contemporaneo. Rocìo Muñoz Morales, Margareth Madè, Tea Falco, Marianna Fontana, Eleonora Giovanardi e Camilla Tagliaferri, raccontano rispettivamente: la sindaca Rita Pisano, la prima donna calabrese a entrare in Parlamento Jole Giugni Lattari, la prima Sindaca donna in Italia Caterina Tufarelli Palumbo, la giornalista e scrittrice Clelia Romano Pellicano, la giornalista Adele Cambria e la contadina vittima della lotta al latifondo Giuditta Levato.

Donne molto diverse tra loro, caparbie, intraprendenti, coraggiose, che possono essere simbolo e stimolo per le generazioni attuali e future. Donne, madri, mogli, che si sono caricate sulle spalle i problemi della propria famiglia, che hanno combattuto per migliorare le condizioni della propria terra e che, slegandosi dai dogmi vigenti, hanno raggiunto l’autodeterminazione della propria posizione sociale.