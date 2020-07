Presentato a Lamezia il nuovo progetto AsNali Energia

Cerimonia di presentazione, in uno degli hotel cittadini, del nuovo progetto AsNali Energia

AsNali è un’associazione presente nel panorama nazionale ed europeo dal 2006, autonoma, libera e democratica, nata per dare voce e sostenere le Piccole e Medie Imprese.

Negli ultimi periodi i dirigenti hanno stretto contatti con l’associazione di categoria dei gestori carburanti “Benzinai Liberi Italiani”, costituita il primo maggio scorso a Serra San Bruno in Calabria e presieduta da Ferruccio Schiavello.

L’associazione Benzinai Liberi Italiani ha così deciso, dopo attente valutazioni anche in termini di visibilità nonché di opportunità, di confluire in AsNali dando così vita a AsNali Energia.

Soddisfatto, a fine presentazione Ferruccio Schiavello che dichiara: “siamo orgogliosi di essere conferiti in questa grande associazione, che ha capito le esigenze di questa particolare categoria, alla quale vuole dare la giusta voce in quanto in questo momento non si sente particolarmente tutelata. Siamo partiti da Serra San Bruno, vogliamo rappresentare tutti i benzinai calabresi ed espanderci per essere il punto di riferimento di tutti i distributori italiani“.

Gli fa eco Alessandro del Fiesco, presidente nazionale AsNali che sottolinea il fatto che durante il lockdown gli impianti sono rimasti aperti, garantendo il servizio, ottenendo però un 85% in meno di introiti. L’associazione – ribadisce del Fiesco – vuole confrontarsi con le grandi compagnie petrolifere per tutelare i diritti e le esigenze di questa categoria.

A coordinare i lavori Rosario Antipasqua, coordinatore regionale AsNali. Presente inoltre Fabio Larocca, responsabile nazionale Patronato e Caf.