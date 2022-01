Presentato il tour del ventennale di Notre Dame De Paris

Riccardo Cocciante il tour del ventennale Di Notre Dame De Paris, il Colossal dei Record. Unica Tappa in Calabria

E’ stato presentato con una conferenza stampa in streaming dallo stesso autore Riccardo Cocciante il tour del ventennale di Notre Dame De Paris, il colossal musicale dei record prodotto da David e Clemente Zard.

Tra le tappe della straordinaria ricorrenza anche quella unica in Calabria al Palacalafiore di Reggio, dal 26 al 28 maggio prossimi, organizzata dal promoter Ruggero Pegna, che già nel 2002 propose l’Opera all’Arena Magna Graecia di Catanzaro nelle sue prime tappe italiane, per poi riportarla nel 2004 e 2016 al Palacalafiore di Reggio e nel 2017 allo Stadio San Vito di Cosenza, sempre con eccezionali sold out.

Sei gli spettacoli previsti: tre serali alle ore 21:00 per tutti e tre matinée scolastici alle ore 10:00 a prezzo ridottissimo. La vendita dei biglietti è partita su www.ticketone.it e in tutti i punti autorizzati. Per informazioni e prenotazioni relative a gruppi dei serali e agli spettacoli scolastici bisogna rivolgersi direttamente all’organizzazione: tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it.

“Poter assistere ancora dal vivo a Notre Dame De Paris nel suo gigantesco allestimento e con il cast originale, da Lola Ponce a Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e tutti gli altri straordinari protagonisti, è un’occasione assolutamente unica e imperdibile, forse l’ultima in Calabria! Saranno attivate tutte le misure di controllo e sicurezza per assicurare tre giorni di emozioni e divertimento in piena tranquillità!”, ha affermato Pegna.

Per questo nuovo, imponente tour, un’autentica celebrazione nei principali palasport italiani, di nuovo insieme tutte le straordinarie firme internazionali e i protagonisti che hanno reso Notre Dame De Paris un evento cult e un caso dello spettacolo mondiale: musiche di Riccardo Cocciante, liriche di Luc Plamondon, per la versione italiana di Pasquale Panella, regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal, luci di Alain Lortie, suono di Manu Guiot, arrangiamenti di Riccardo Cocciante, Jannick Top, Serge Perathoner. Emozionante rileggere i nomi del formidabile cast: Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Chopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo), Tania Tuccinardi (Fiordaliso), ospiti speciali per la prima volta dal 2002 anche Marco Guerzoni e Claudia D’Ottavi, Completano il ricchissimo cast 30 artisti tra ballerini, acrobati e breaker.

Il produttore Clemente Zard afferma: “Notre Dame de Paris è l’opera popolare che ha segnato un enorme cambiamento nell’intrattenimento e nel teatro italiano, soprattutto anche in quello mondiale. Racconta una storia senza tempo, che può essere apprezzata da generazioni molto diverse tra loro e ha un fascino incredibile ancora dopo vent’anni. La considero la più grande eredità di mio padre, David Zard, che l’ha fortemente voluta e che non si è fermato, superando qualunque ostacolo pur di portarlo in scena in Italia, arrivando addirittura a far costruire un teatro ad hoc a Roma. Il Maestro Cocciante è il cuore pulsante di questo spettacolo, che quest’anno andrà in scena per l’ultima volta con il cast originale: sono artisti incredibili che hanno lasciato un segno in tutti i personaggi dell’opera e vederli tutti insieme sul palco ogni volta è come se fosse la prima. È un’emozione poter far parte di questa avventura, e lo è ancora di più in questo periodo, in cui il nostro settore è messo a durissima prova. Sarà un inno di rinascita per tutti.”.

In vent’anni di musiche, danze, acrobazie ed emozioni, Notre Dame De Paris ha dominato la classifica dei titoli teatrali e superato le presenze dei più grandi live della musica rock e pop. L’opera, inoltre, è stata tradotta in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha attraversato 20 Paesi con più di 5.400 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori in tutto il mondo.

La capacità di raggiungere questi sorprendenti risultati risiede nell’intuizione primaria di David Zard, impresario e produttore visionario, che nel 2017 descrisse così lo spettacolo: “Dopo 15 anni Notre Dame de Paris ha continuato a tenere la scena con un successo strepitoso, che non conosce paragoni. Questo progetto è entrato nel DNA degli italiani. Il nostro paese non aveva mai visto così tanti spettatori e repliche per un musical prima. “Notre Dame de Paris” non solo ha detenuto ogni record di pubblico in Italia, ma ha rivoluzionato la scena dello spettacolo nel nostro paese.”

Pegna conclude con il suo ricordo personale: “Assistere alla conferenza stampa di questa mattina e rivedere anche le immagini di David – ha aggiunto Pegna – è stato davvero emozionante. Ho iniziato questo lavoro nel 1985 con lui, un vero Maestro. Mi ha riportato al luglio del 2002, quando scese entusiasta a Catanzaro per la prima in Calabria. Era orgoglioso di questa Opera che, come aveva predetto, ha creato una nuova concezione di grande evento e di colossal musicale, battendo ogni record, ed è straordinario ritrovarsi oggi con Clemente, suo figlio, per il tour del ventennale!”

Informazioni utili. Prezzi dei biglietti compreso diritti di prevendita per la tappa di Reggio Calabria: Poltronissima Gold Numerata € 75,00; Poltronissima Numerata € 69,00; Tribuna Bassa Centrale Numerata € 69,00; Tribuna Bassa Laterale Numerata € 55,00; Tribuna I Ordine Numerata € 55,00; Tribuna II Ordine Numerata € 46,00; Curva Numerata € 34,50; Tribuna Visibilità Ridotta € 23,00. Per i bambini dai 6 ai 12 anni sconto del 20% sul prezzo del biglietto degli spettacoli serali. Sconto del 15% anche per Gruppi di almeno 15 persone. Il prezzo dei biglietti degli spettacoli mattutini per le scuole è di € 15,00, con la gratuità di un docente accompagnatore ogni 19 studenti.

Per i Gruppi e gli spettacoli scolastici è necessario rivolgersi direttamente alla segreteria organizzativa (tel.0968441888). I bambini fino a 5 anni compiuti per i quali non è prevista l’occupazione di un posto a sedere, possono accedere al luogo dello Spettacolo senza il biglietto, qualora accompagnati da una persona che ne ha la responsabilità e munita di regolare titolo di ingresso.