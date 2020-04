Prima di Cannavacciuolo…Maria Rosa!

In tanti ricordano il motivetto che andava su Carosello negli anni Settanta per la pubblicità della Bertolini: ora il lievito, in tempi di Coronavirus, va proprio a ruba nei nostri supermercati e quando si trova ognuno fa Ciccio pasticcio a casa propria, magari canticchiando sulle note della nostra cara Mariarosa e, chissà, con il ricettario storico dei mille dolci casalinghi che lei, già da allora, piccoletta, proponeva ai suoi fan golosoni, prima che arrivasse Cannavacciuolo.

Al mattino Mariarosa al

mercato se ne va.

Cose buone compra a iosa

pel pranzetto che farà:

antipasti, frutta, vini

e prodotti Bertolini!

Rincasando sul carretto

pensa al dolce la bambina:

un par d’ova… burro un etto…

latte… zucchero…farina…

ed infine, già dosato,

Bertolini vanigliato!

Gallinella, Gallinella,

dammi un uovo! – Coccodè.

Te lo dò bambina bella,

però, dimmi, per cos’è?

– Faccio un dolce dei più fini

coi prodotti Bertolini!

Mucca bianca, mi vuoi dare

il tuo latte per la torta?

– Sì, però non lo sciupare…

– Ma che dici! Sono accorta

e non sciupo i miei quattrini:

uso buste Bertolini!

Procurato il necessario

ora impasta Mariarosa;

segue attenta il ricettario

diligente e scrupolosa.

Con ricette Bertolini

san far dolci anche i bambini!

Che fragranza! Che splendore!

Com’è soffice e gustosa!

Si farà di certo onore

con le amiche Mariarosa;

e ringrazia a cuor gioioso

Bertolini, prodigioso!

A cura di Francesco Polopoli