A quasi un anno dalla sua nascita, il laboratorio politico di “Primavera della Calabria”, fondato nel marzo 2021 da Anna Falcone e da un gruppo di attivisti espressione di tutta la Regione, è ormai una bellissima realtà, fatta di persone libere, passione politica e autentica partecipazione democratica

Comunicato Stampa

Durante e dopo la campagna elettorale si sono moltiplicate le adesioni a un gruppo che ha fatto della reale condivisione delle scelte e della concretezza (“cunchiudenza”) delle proposte il suo tratto distintivo.

Ed è proprio per dare forma e sostanza al nostro modo di fare politica e al nostro radicamento territoriale, che si sono riunite venerdì scorso le assemblee territoriali che hanno eletto democraticamente i referenti delle macroaree Calabria Nord, Centro e Sud.

Sono stati eletti Portavoce di Primavera della Calabria per l’area Nord – Cosenza e provincia:

– Rossana Vulcano

– Stefano Scalercio

Per l’area Centro – province di Catanzaro, Vibo Valentia, e Crotone:

– Daniela Grandinetti

– Luigi Innocente

Per l’area Sud – Reggio Calabria e provincia:

– Marina Neri

– Carmelo Giuseppe Nucera

Nelle prossime settimane, si terranno le assemblee per l’elezione dei referenti locali, che rappresenteranno il Laboratorio nei loro territori, organizzando i gruppi locali e coadiuvando il lavoro dei Referenti di area.

Questa prima fase organizzativa si concluderà entro febbraio ed è per noi occasione di riaffermare un metodo – quello dell’attenzione ai bisogni, della valorizzazione dei talenti e della compartecipazione democratica a tutte le decisioni politiche e organizzative – che è alla base della credibilità e del successo di ogni esperienza realmente innovativa.

È con questo spirito che, anche grazie a un sempre più diffuso radicamento territoriale, ci impegniamo a lavorare, anche tramite i nostri gruppi di lavoro su Sanità, Lavoro, Ambiente, Giovani, Politiche di genere, Innovazione ecc., per proporre soluzioni concrete ai problemi più urgenti della nostra Regione.

Di più: a orientare in tal senso l’azione dei Consiglieri regionali eletti dal Polo Civico, anche grazie al generoso e significativo contributo dei nostri candidati. Essere e rimanere coerenti, nel metodo e nel merito, con quanto abbiamo promesso in campagna elettorale è l’unica contropartita che abbiamo chiesto e ci siamo impegnati a far rispettare.

Abbiamo l’enorme responsabilità di non tradire le speranze che abbiamo acceso nei calabresi e che non possono andare deluse.

Non è mancato e non mancherà certo per noi. In attesa che anche il anche Polo Civico si strutturi democraticamente e con un indirizzo unitario sul territorio regionale, valorizzando non solo quanti si sono spesi nella campagna elettorale, ma anche i tantissimi calabresi che vogliono tornare a fare politica, quella bella e utile alla vita delle persone, vi invitiamo a seguire le nostre attività e a contattare i nostri referenti di area per essere coinvolti nelle nostre iniziative e nei nostri gruppi di lavoro.

A tutti Loro e a tutti Noi i migliori auguri di buon lavoro, consapevoli che tutti insieme possiamo fare di Primavera della Calabria un punto di riferimento e una speranza di vero cambiamento per la Calabria e per i Calabresi.

BIOGRAFIA REFERENTI

Rossana Vulcano, nata a Roma. Laureata in Giurisprudenza presso la Sapienza di Roma, Avvocata, Esperta in diritto agro-alimentare e ambienta. Ha svolto attività politica fin da ragazza in partiti, movimenti e Associazioni, occupandosi di diritti, economia e ambiente. Vive tra Rende, Calpoezzati e Roma, ma ama la Calabria, e l’Italia, in tutti i loro aspetti.

Stefano Scalercio, 50 anni, è nato e vive a Cosenza. Laureato in Scienze Naturali, si occupa in qualità di ricercatore e per passione di gestione sostenibile dell’ambiente, biodiversità e conservazione della natura. È stato presidente regionale dell’Associazione Italiana Naturalisti.

Daniela Grandinetti, 60 anni, è nata a Lamezia Terme, dove è tornata dopo trent’anni in Toscana. Un passato da meeting planner, ha vissuto a Firenze, dove si è occupata per molti anni di organizzazione di eventi culturali e scientifici. Laureata in Lettere è insegnante e scrittrice, da sempre impegnata in battaglie a difesa della scuola pubblica e nel sociale. Attivista di Lamezia Bene Comune è stata tra i fondatori di Primavera della Calabria

Luigi Innocente, 32 anni, nato a Catanzaro, vive tra Zagarise (CZ) e Cosenza.

Laureato in scienze politiche e relazioni internazionali, da molto tempo impegnato in attività socio-politiche, per le quali si occupa prevalentemente di giovani, Sud ed Europa.

Attualmente svolge l’attività di agente finanziario presso un importante istituto finanziario.

Ha aderito al laboratorio politico “Primavera della Calabria”

Caterina Marina Neri, 50 anni, reggina, avvocata, scrittrice, poetessa ed attivista politica. Paladina della Costituzione e dei diritti civili. Appassionata di storia calabra e co-fondatrice dell’associazione di promozione culturale del territorio calabrese ” Rizes” .

Carmelo Giuseppe Nucera, 73 anni, nato a Bova, laureato in Scienze Politiche all’Università di Messina, presidente del Circolo Culturale Apodifazzi. Già Segretario CGIL di Reggio Calabria, già Sindaco di Bova nei primi anni ’90. Da studente è stato attivista nei movimenti studenteschi e nel 1967, anticipando il ’68, organizza l’occupazione dell’Istituto Panella. Protagonista di molte battaglie sindacali, a Reggio Calabria e a Crotone. Dal 2010 si impegna a favore della cultura greco-calabra; ideatore ed esecutore del premio letterario internazionale G. Rohlfs F. Mosino . Karanastis che si svolge a Bova la prima Domenica di Settembre. Aderisce sin da subito al laboratorio politico “Primavera della Calabria”, ispirato da Anna Falcone.