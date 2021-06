Primavera della Calabria: no alla chiusura della biblioteca di Vibo Valentia

Come si può chiudere una Biblioteca in una città da poco insignita del prestigioso riconoscimento di “Capitale del Libro”?

Comunicato Stampa

E come è stato possibile non effettuare per anni un intervento adeguato di manutenzione ordinaria e straordinaria, lasciando che la bellissima struttura che ospita la biblioteca di Vibo Valentia si deteriorasse sempre più?

Qualcuno scrisse che le biblioteche che svaniscono o a cui non viene concesso di esistere formano gli anelli di una catena circolare che ci accusa e ci condanna tutti.

La presenza di una biblioteca su un territorio rappresenta uno dei più alti esempi di civiltà, perchè è un presidio culturale prezioso che aiuta la democrazia, specie in questo periodo così difficile e buio.

“Primavera della Calabria” lancia con forza un appello affinchè il Sindaco di Vibo e la sua Giunta si prodighino con tutte le loro forze, da un lato per reperire i fondi per gli interventi necessari, dall’altro per individuare nell’ immediato nuovi locali tra i palazzi storici esistenti, e ciò venga fatto sia per trasferire provvisoriamente il patrimonio librario e documentario di grandissimo valore, sia per non interrompere il prezioso servizio bibliotecario.

La Biblioteca comunale di Vibo Valentia non si può chiudere!

Primavera della Calabria