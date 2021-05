Primo Premio Letterario La Giungla per scrittori e poeti di Calabria

Primo Premio Letterario La Giungla destinato a scrittori e poeti calabresi desiderosi di cantare con occhi nuovi e sentimenti antichi le bellezze e le ricchezze di una terra che da sempre è fatta di chiaro-scuri, di contraddizioni e di potenzialità infinite.

La Calabria ha sempre occupato un posto di primaria importanza nel campo della letteratura e della filosofia in Italia, e quindi nel mondo. Il rapporto tra eminenze pensanti e abitanti è altissimo. Basti pensare a Gioacchino da Fiore che era considerato il maestro di Dante dallo stesso Sommo Poeta.

I tempi sono passati; oggi viviamo nell’era del web in cui si legge solo qualche riga sugli schermi piatti dei nostri apparecchi digitali. Tuttavia in Calabria rimane ancora un qualificato numero di persone che ‘resistono’, persone che dedicano il loro tempo allo studio, alla ricerca e alla scrittura. Ed è proprio su questa falsariga che si è organizzato il concorso letterario riservato unicamente a scrittori calabresi: il primo Premio Letterario regionale La Giungla promosso da Ipanema Service unitamente ad un gruppo di intellettuali e letterati della nostra amata terra calabra.

La premiazione dei vincitori del concorso si terrà il 28 agosto 2021 al villaggio “La Giungla” di Falerna.

Tutti potranno partecipare in modo libero e gratuito, unica discriminante la residenza in Calabria. Le sezioni del concorso sono tre: saggi; romanzi-racconti; poesie (Premio-letterario-LA GIUNGLA -regolamento).

Il concorrente è tenuto a richiedere la propria partecipazione ( Domanda di iscrizione al premio letterario La Giungla) compilando il relativo modulo e inviando una e-mail al seguente indirizzo: info@residencelagiungla.it. I testi possono essere spediti per raccomandata/corriere a: Ipanema Service srl- Via F.lli Maruca n.7 – 88046 Lamezia Terme (CZ), contestualmente alla richiesta di partecipazione.

I testi devono essere scritti in lingua italiana, sono ammesse citazioni in dialetto purché siano unicamente in vernacolo calabrese.

Il testo deve essere originale, esclusivo frutto del lavoro dell’autore. Non sono ammessi testi già vincitori di premi. Lo stesso autore potrà partecipare a più sezioni, con un solo testo a sezione. Per ogni sezione saranno premiati i primi tre classificati.