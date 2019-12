Al via il progetto benefico Lamezia For Christmas 4

Lamezia for Christmas: musica, passione, bene

Poche cose, ricetta antica, gusto eccezionale. E’ così che anche quest’anno il natale lametino si colora di bene e solidarietà.

Il quartier generale non cambia e, come tradizione vuole, si arricchisce di nuove e vincenti presenze che – grazie alla loro reale operatività e indiscusso talento – in pochi giorni hanno tirato fuori un ri-arrangiamento di White Chrstimas da far emozionare anche i più aridi di cuore!!

Lamezia for Christmas, arrivata quest’anno alla 4° edizione, per questo Natale ha deciso di convocare per gli arrangiamenti musicali la storica band lametina BREAD MUSIC ’N’ SOUL (capitanata dal M° Andrea Di Cello) e di affidare all’associazione LAMEZIA MUSE (capitanata da Valentina Tedesco & Chiara Vasta) gli arrangiamenti canori. A registrare presso DISSONANZE STUDIOS si sono alternati dunque: Attilio Montalto alla batteria, Emanuele Sacco al Basso, Francesco Strangis alla chitarra, Andrea Di Cello e Giuseppe Fedele al sax; mentre ad intonare le strofe del celebre brano di Irving Berlin e Bing Crosby si sono alternati in un gioco di voci: Paola Magno, Marco Sando, Luigi Strangis, Francesca Scicchitano, Chiara Vasta, Andrea Bonaccurso, Manuel Renda, Chiara Vescio, Gabriele Palmieri, Salvatore Cannizzaro, Vins Perri, Valentina Buccinnà, Andrea Mercuri, Valentina Tedesco, Clementina Messina, Stefano Vasta, Antonio Minieri, Simona Blandino, Mimmo Labate e, dulcis in fundo, i fantastici ragazzi di Muse’s Choir Life diretti dal M° Maria Adriana Longo. Non meno importante è stata la realizzazione tecnica del brano, che porta la firma di Erica Cuda e Francesco Silipo, due professionisti che ne hanno curato la registrazione, l’editing il mixing ed il mastering.

Tra le note positive dei protagonisti spicca quello di Chiara e Valentina di Muse, quando all’unisono affermano che “la musica crea, la musica regala, la musica unisce. In queste tre parole è racchiuso il progetto Lamezia For Christmas 4 e anche la nostra partecipazione e collaborazione con e per DISSONANZEstudios. Voci straordinarie, tutte riunite per un progetto così bello ed importate è un qualcosa di cui Lamezia deve vantarsi. La musica può regalare tanto, sopratutto quando è condivisa in modo serio e professionale. Visione comune tra noi Lamezia Muse e DISSONANZEstudios, realtà tra noi professionisti ormai affermata, che ha come denominatore comune quello di fare musica, cultura e arte in genere in modo serio e professionale. C’è molta differenza tra il fare musica e farla bene, fare bene qualcosa crea gioia e la gioia si condivide e si amplifica e il progetto Lamezia For Christmas 4 è stato condiviso da 2 realtà (con annessi tecnici e professionisti di settore), 5 musicisti, 19 Voci soliste e un coro di voci bianche composto da 12 ragazzi; credo che ciò renda bene l’idea della condivisione, sodalizio e soprattutto della potenza del fare qualcosa con e per gli altri”.

Il brano è disponibile per l’ascolto e l’acquisto sui principali music store (iTunes, Google play, Amazon music, ecc. ecc.) oltre che sui canali social e promozionali partner dell’iniziativa; inoltre è prenotabile la copia del single cd contattando direttamente la produzione. I proventi della vendita on line e del cd singolo saranno devoluti, come tradizione vuole, ad un’associazione praticante la musicoterapia per l’acquisto di strumentazione sonora ai fini educativi. Lo scorso anno a tranne beneficio è stata l’associazione MUSICAMI di Soveria Mannelli coordinata dalla Dott. ssa Rubettino.

In una nota Francesco D’Augello – titolare di DISSONANZEstudios – confermando la particolare attenzione che la sua struttura ed il suo staff ripone a questo tipo di iniziative in termini di professionalità e qualità dei servizi, definisce LAMEZIA FOR CRISTMAS la possibilità che ognuno di noi ha di fare del bene concreto per mezzo della musica” asserendo che “La vita ce l’ha scritto sulla pelle che la musica vince sempre !! Soprattutto a Natale !!”