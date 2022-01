Promosport corsara con la Garibaldina

La Promosport continua a dominare il girone A di promozione, portando a casa 3 punti dalla sfida con la Garibaldina

I bianco azzurri, sin dal fischio d’inizio, sono abili a impostare il gioco e dettare legge. I padroni di casa, al 25’ del primo tempo, sfruttano l’unica ripartenza a loro favore e si portano in vantaggio.

I ragazzi di mister Morelli fanno vita ad un vero e proprio assedio alla porta avversaria, sono numerose le occasioni a tu per tu con il portiere giallorosso abile a difendere i pali. Al 42’ su cross di Villella, Percia Montani stoppa la palla a terra, si gira sul posto e piazza la palla all’incrocio dei pali, riportando il risultato in parità.

Nel 1’ minuto di recupero, cross dal fondo, la palla attraversa la porta ma in area di rigore nessuno riesce a mettere la palla in rete. Si va al riposo sul risultato di 1-1.

Il secondo tempo è caratterizzato da una Promosport alla ricerca del vantaggio. Sono innumerevoli le occasioni in cui Mandarano serve in area di rigore Villella, Mandarano, Lorecchio, Riccelli, Colosimo ma la porta sembra stregata, sia per nostro demerito che per bravura del portiere avversario. Nel finale, su traversone di Perciamontani, Colosimo si fa trovare pronto sulla linea della porta avversaria e sigla la rete del 2-1.

Una grande prestazione dei ragazzi di mister Morelli, una vittoria frutto di determinazione, forza di volontà e voglia di vincere. Una partita non facile, sia per le condizioni non ottimali del terreno di gioco sia per non essere riusciti a trovare subito la rete del vantaggio, nonostante le innumerevoli occasioni.

Con la vittoria odierna, la Promosport continua a guidare la classifica a quota 47 punti.

Nella prossima giornata i bianco azzurri saranno impegnati nella sfida casalinga con il Trebisacce.

La squadra dedica la vittoria a Francesco Corigliano, il quale ha subito un infortunio che lo costringerà a restare lontano dal rettangolo di gioco. Da parte di tutta la famiglia bianco azzurra, il più grande in bocca al lupo per una pronta guarigione.

Garibaldina: De Sio, Bonacci M, Ianni (Marasco 31’st), Casciaro (Cocola 49’st) Dieme, Bonacci F, Gigliotti (Colosimo D. 12’st) Pascuzzi, Badjinka, Cardamone (Giaccari 21’st), Sinopoli (D’Andrea 45’st) A disp: Critelli, Bonacci L. All. Cipparrone

NSD Promosport: Mercuri, Perri (Riccelli 38’st) , Schirripa (Melina 21’st), Casella (Scozzafava 21’st), Morabito, Mascaro, Mercurio (Alfano 12’st) , Lorecchio, Perciamontani, Mandarano, Villella ( Colosimo 29’’st) A disp: Gonzales, Caputi, Ventura, Anastasi. All. Morelli