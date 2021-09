Promozione in C femminile e D2 maschile per la Viola Tennis

A Cosenza, infatti, sabato pomeriggio, la squadra femminile lametina, composta da Beatrice Veltri, Maria Teresa Del Re, Laura Scozzafava, Chiara Doria, Luisa Statti e Sofia Zizza, si impone con una vittoria schiacciante sul TC Cosenza nella gara dei play off di serie D

Beatrice Veltri (3.2) gioca contro Liliana Pappalardo (4.4) concedendo un solo game e vincendo con il risultato di 6-1 6-0.

Contemporaneamente Chiara Doria (4.1) porta a casa un netto 6-0 6-0 contro Francesca Polizza (4.4).

Risultato storico per la Viola Tennis, che per la prima volta l’anno prossimo schiererà una squadra femminile in Serie C.

Il Maestro Massimo Viola si complimenta con le sue ragazze e ringrazia i padroni di casa per l’accoglienza e l’ospitalità.

Ottimo il risultato conseguito anche dalle due squadre in gara nei play off di Serie D3.

Entrambi i team hanno centrato la promozione in D2.

Il team “A”, composto da Marco Giordano, Andrea Perri, Marco Milano, Antonio Cerchiaro e dal capitano giocatore Salvatore Viola, gioca in casa contro il TC Cosenza, aggiudicandosi un importante 2-0.

Marco Giordano (3.5) vince su Osvaldo Tartaro (4.2) 6-2 6-2, mentre Andrea Perri porta a casa il risultato di 7-5 6-0 giocando contro Parise.

Il team “B”, in trasferta presso il TC Taurianova, ha vita meno semplice delle altre squadre lametine, perché deve giocare anche il doppio per poter raggiungere la vittoria.

Andrea Scoppetta (4.1 – capitano giocatore) chiude il match con il punteggio di 6-2 6-1 contro Vizzari; mentre Luca Randazzo (4.1) non riesce a superare il suo avversario, Alessi, che si aggiudica il match per 6-4 6-2.

Il 2-1 per la Viola Tennis arriva con il doppio Scoppetta/Randazzo che si impone sulla coppia Alessi/Alessi per 6-2 6-2.

Complimenti anche agli altri giocatori del team “B”, Antonio Serra e Gabriel Ruberto, fondamentali in tutta la stagione.