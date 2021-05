Promozione Italia ETS riconosciuta Ente titolare di Servizio Civile Universale

Giornata da ricordare, quella del 12 Maggio 2021, per le Pro Loco associate a Ente Pro Loco Italiane Calabria

Comunicato Stampa

L’Associazione Promozione Italia ETS, sviluppata con lo scopo di fornire servizi alle Pro Loco, è stata accreditata come Ente Titolare di Servizio Civile Universale dal Dipartimento Ministeriale di Settore.

Per ora oltre 60 Pro Loco sparse sul territorio regionale inizieranno questa avventura fornendo ai propri territori un servizio di Volontariato attraverso il coinvolgimento dei giovani che saranno impegnati in attività di promozione e valorizzazione dei beni materiali ed immateriali.

Il Presidente di Promozione Italia Pasquale Ciurleo, già nel settore da molti anni nel campo del Servizio Civile negli Enti Regionali e soddisfatto del risultato raggiunto aggiunge « da oggi le Pro Loco EPLI CALABRIA tutte hanno un motivo in più per gioire e per ritenersi soddisfatte del risultato raggiunto. Per la prima volta le Pro Loco avranno un proprio Ente di rappresentanza, tutto calabrese, con il compito di sostenere e arricchire le competenze di ogni Associazione attraverso un investimento futuristico e, soprattutto, con un enorme dispendio di risorse economiche, visto la precaria situazione in cui oggi versa tutto il mondo del Terzo Settore. Un progetto cercato, voluto e sostenuto dal potenziale umano e professionale che le stesse associate EPLI offrono nel panorama e sociale e culturale che sarà messo a disposizione di tutte le Pro Loco Italiane».

Questo risultato si aggiunge al più ampio progetto della costituzione di una Rete Nazionale per tutte le Pro Loco Italiane che di giorno in giorno sta sempre crescendo in molte Regioni Italiane e che vede la Calabria capofila di questa nuova realtà associativa.

Per i Calabresi un motivo di orgoglio in più che dimostra la tenacia e la valorizzazione delle professionalità che si esprimono a carattere Nazionale.