Pronto riscatto per la Raffaele Lamezia: 3-0 al 5Frondi

Grandissima prova d’orgoglio per la Raffaele Lamezia che dopo la battuta d’arresto di Letojanni torna subito alla vittoria

I gialloblu erano chiamati ad una grande prova visto che si trovavano di fronte una formazione di tutto rispetto che staziona nei piani alti della classifica e guidata da una vecchia volpe della pallavolo quale il lametino Tonino Chirumbolo.

Non bisogna farsi ingannare dal tabellino, è stata una bella partita, combattutissima, giocata punto a punto da entrambe le squadre, la Raffaele è stata più volte costretta a inseguire, ma è stata brava nel finale di tutti e tre i set a mantenere la calma e la concentrazione e non lasciare niente all’avversario.

Prossimo turno, sabato 4 dicembre a Vibo Valentia contro la Tonno Callipo.

Abbiamo raggiunto l’allenatore Salvatore Torchia che dichiara: «Era la partita che aspettavamo, maschia, dura, punto a punto, bellissima da giocare per i protagonisti di tutte e due le squadre che presi dall’importanza della posta in palio non fanno nemmeno la migliore partita.

Allora stasera parlo dei ragazzi che soffrono dalla panchina, entrano e risolvono la situazione e chi non entra soffre ancora di più perché meriterebbe di giocare.

La svolta l’hanno data i cambi del sempre eterno Porfida, di Renato Ricco che è stato superlativo e Davide Davoli un uomo per tutte le stagioni. A loro vanno stasera i miei pensieri primari ed il mio ringraziamento».

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Viterbo, Davoli, Iorno, Porfida, Graziano, Ricco, Palmeri, Chirumbolo, Paradiso, Sacco (L). All. Torchia

DIPER JOLLY 5FRONDI RC: Orlando, Orecchio, Vaiana, Bonati, Zangari, Lopretone, Remo (L), Arena, Dipasquale, Renzo, Belcastro, Degli Esposti, Melara, Zerbonia (L2). All. Chirumbolo