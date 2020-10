Prosegue festival “E ancora… suoni per l’Abbazia”

Questa sera concerto a Carlopoli

Nuovo appuntamento per la seconda edizione del festival “E ancora…suoni per l’Abbazia” promosso dall’associazione culturale “Animula” diretta da Claudio Fittante con il patrocinio del Comune di Carlopoli, della Regione Calabria e della Provincia di Catanzaro, in collaborazione con l’istituto comprensivo “Rodari” Soveria Mannelli-Carlopoli e realizzato con il contributo economico dell’ente nazionale parco della Sila diretto da Barbara Carelli

Oggi 10 ottobre alle 17.30 nella Chiesa dello Spirito Santo a Castagna, concerto per pianoforte, harmonium e soprano con Nicoletta Guarasci, Marco Venturi e Luigi Vincenzo. Il programma prevede alcune composizioni di Gioacchino Rossini tratte dalla raccolta “Soirée musicales” e l’adattamento per harmonium e pianoforte del Prélude, fugue et variation in Si minore (dedicato a Camille Saint-Saëns), op. 18 originariamente composto per pianoforte e orchestra da César Franck e dallo stesso adattato per Pianoforte e Harmonium.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid, dando la possibilità di assistere allo spettacolo secondo le norme già previste per le funzioni religiose.

Dall’associazione un particolare ringraziamento a padre Fiore Capace, parroco della Chiesa dello Spirito Santo, che ospiterà il concerto offrendo ancora una volta alla comunità l’opportunità di vivere un momento di aggregazione, in piena sicurezza, nel segno della musica.