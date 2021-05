Proseguono i corsi Minibasket della Cestistica Lamezia

Rubino: “Dare speranza di ripresa ai bambini”

È ormai passato un mese dalla (ennesima) ripresa delle lezioni di minibasket della Cestistica Lamezia 2.018, associazione sportiva nata nel novembre del 2018 per mano di Massimo Desumma, Gennaro Rubino e Giuseppe Adone.

In un momento difficile come quello che sta vivendo il nostro paese, abbiamo voluto chiedere al vice presidente Rubino sulle motivazioni che hanno spinto la giovane associazione a “sfidare” il COVID e riprendere il progetto “Lamezia in Gioco”.

“Abbiamo deciso di riprendere l’attività di minibasket (terza volta in sei mesi) – ha affermato Rubino – poiché pensiamo sia fondamentale e di vitale importanza dare un segnale di speranza ai tati bambini che, più di ogni altro, stanno subendo gli effetti negativi delle restrizioni esistenti”.

“Fortunatamente, corposa è stata la risposta di questi ultimi nel recarsi al campetto all’aperto della chiesa di “San Giuseppe Artigiano” per svolgere (ogni mercoledì ed il venerdì dalle ore 15:30) le lezioni dirette dagli istruttori Desumma, Colosimo, Adone e del sottoscritto”.

A tal proposito, il Vice Presidente della Cestistica ha tenuto a ringraziare Padre Massimo, parroco della suddetta parrocchia, per aver reso possibile la ripresa delle lezioni che, al momento, sono consentite solo ed esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

Lo stesso si è, altresì, dichiarato orgoglioso per essere una delle poche società di minibasket che hanno avuto il coraggio e la forza di riprendere le attività, più volte interrotte da inizio pandemia.

“Siamo sicuri – ha proseguito Rubino – che con la giusta attenzione ed il rispetto dei protocolli COVID emanati a tal fine dalla Federazione Italiana Pallacanestro, riusciremo pian piano a tornare quantomeno alla normalità”.