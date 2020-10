Il pugile lametino Vincenzo Zanghi trionfa ai campionati italiani Schoolboy

La delegazione federale del pugilato calabro ha designato il 13enne pugile lametino Vincenzo Zanghi a rappresentarla nella categoria 66kg Schoolboy durante lo svolgimento dei campionati italiani a Monte Silvano (Pescara)

Il giovane pugile lametino, preparato dallo storico maestro Minieri e da Angelino Mascaro (ex pugile e maestro della disciplina), trova nel sorteggio dei quarti di finale il campione umbro Edoardo Mariani.

Tra i due pugili si nota subito la differenza, sia fisica che sul piano dell’esperienza, ma questo non fa demordere il lametino, che pur partendo in svantaggio durante la prima ripresa, mette tenacia e cuore e fa sua la seconda e la terza esplodendo diretti e ganci in un pugilato corpo a corpo impostato dal boxer grazie ai suggerimenti dell’angolo che nulla può il pugile avversario che altro non può che decretare la sconfitta.

Abbiamo sentito il maestro Angelino Mascaro: “è stato un match bellissimo, studiato dopo la prima ripresa all’angolo e portato a compimento da un grande Vincenzo Zanghi. Ora ci prepariamo per la semifinale di oggi pomeriggio”.

Le semifinali saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube della Fpi.

Ricordiamo che anche un altro pugile lametino, Andrea Fazio, parteciperà ai campionati italiani che si svolgeranno a Roma il dal 6 all’8 novembre. Fazio, designato direttamente dalla Fpi testa di serie (fra i 4 più forti d’Italia) combatterà nella categoria 80kg junior.