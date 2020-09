Puntorieri: Riprende il “Campionato Italiano Virtuale Velocità Montagna”

La manifestazione bloccata per la pandemia partirà domenica 20 settembre alle 17:30

“Partirà domenica 20 settembre alle 17:30 il Campionato Italiano Virtuale Velocità Montagna”.

Lo afferma il presidente Gianni Puntorieri del gruppo TeamCronoFactorLive che ha organizzato la manifestazione.

In tempo di pandemia da Coronavirus – prosegue – il mondo dello sport ha subito lo stop da lockdown e da restrizioni anti-Covid. Così è stato anche per gli sport motoristici, con gli appassionati che hanno dovuto lasciare in garage i propri bolidi in attesa di tempi migliori. In questo ambito hanno sempre più preso piede gli E-Sports, gli sport simulati direttamente da casa.

Il gruppo TeamCronoFactorLive, realtà tutta Italiana che negli anni ha confermato la propria eccellenza nella guida simulata, specializzandosi soprattutto nelle cronoscalate, è in procinto di dare il via al Campionato Italiano Virtuale Velocità Montagna con ben 70 iscritti da tutta la penisola.

“Nato nel 2013 – osservano gli organizzatori – dall’idea del patron reggino Gianni Puntorieri, pilota anche nel reale, per puro divertimento tra amici appassionati di cronoscalate, negli anni ha iniziato ad espandersi ed evolversi, passando da piattaforme quali RFactor, RFactor2 e dal 2018 approdando ad Assetto Corsa ed acquisendo un vero e proprio staff: Salvo Pantano (track builder), Carmelo Giaquinta (track builder), Angelo Caruana (3d modder), Lele Oppedisano (webmaster), Corrado Blasi (graphic designer), Domenico Tropeano (videomaker). Figure che per pura passione dedicano il proprio tempo a ricostruire i tracciati storici delle più importanti cronoscalate italiane e a riprodurre le varie auto con dovizia di particolari e pazienza certosina. Il TeamCronoFactorLive opera per mezzo di un gruppo ed una pagina Facebook che contano oramai migliaia di iscritti, tra appassionati e piloti reali, alcuni campioni di caratura europea. E’ stato inoltre presente durante le edizioni passate della Santo Stefano-Gambarie e del Motor Show di Reggio Calabria, con le proprie postazioni da simracing per far vivere agli appassionati le emozioni di una cronoscalata”.

“Il campionato 2020/21, le cui iscrizioni si sono chiuse domenica scorsa, prenderà il via – spiega il presidente Puntorieri – il 20 settembre 2020 con la Coppa Nissena e terminerà a febbraio 2021. Si correrà sul simulatore Assetto Corsa e si articolerà su 10 tappe tra le quali la Coppa Sila, la Trento-Bondone, la Morano-Campotenese e l’inedita Alghero-Scala Picada. Ogni tappa sarà divisa su tre turni per dare modo agli iscritti di assicurare la propria presenza e verranno trasmesse in diretta streaming con commento sul canale Youtube dedicato e sulla pagina Facebook del TCL. Ma il TeamCronoFactorLive non è solo cronoscalate, chi entra nel gruppo diventa parte di una grande famiglia di appassionati che in questo momento difficile per tutti utilizzano il simulatore per desaturarsi dai problemi quotidiani, trovando un ambiente goliardico, umano e soprattutto amichevole”.