Quali proposte dal nostro Comune ai bandi Pnrr per modernizzare differenziata e ciclo dei rifiuti?

Scadranno nei prossimi giorni i termini per presentare le proposte ai diversi avvisi pubblici promossi nei mesi scorsi dal Ministero della Transizione Ecologica, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Comunicato Stampa

Stiamo parlando di una quantità di risorse di portata storica per le diverse linee d’intervento, che puntano a rendere operativi alcuni obiettivi strategici: modernizzare la rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dei nostri Comuni, realizzare nuovi impianti per il trattamento e il riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, avviare processi di economia circolare che rappresentano la nuova frontiera delle politiche ambientali ed economiche.

Giusto qualche cifra. Per il miglioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata, i bandi collegati al PNRR prevedono un investimento di 600 milioni di euro con un finanziamento massimo per ogni proposta fino a 1 milione di euro.

Per l’ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, si parla di un investimento complessivo di 450 milioni con un finanziamento massimo per ciascuna proposta di 40milioni di euro. Immaginiamo cosa possa significare una quantità di risorse di questo tipo per la nostra città.

Stiamo parlando di un’occasione unica che non possiamo assolutamente lasciarci scappare, se vogliamo davvero passare dalla logica dell’emergenza alla logica dei rifiuti come risorsa e dell’investimento.

Vista l’imminente scadenza dei bandi, chiediamo all’amministrazione comunale di comunicare quali proposte siano state presentate, anche eventualmente in collaborazione con altri Comuni dell’hinterland lametino, sia per quanto riguarda l’ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti sia per quanto riguarda i progetti di economia “circolare”.

Siamo ben consapevoli della carenza personale dei nostri uffici comunali. Ma il Pnrr rappresenta un’occasione storica, che non si ripeterà: l’amministrazione comunale attivi ogni iniziativa possibile per fare in modo che il Comune di Lamezia Terme possa presentare progetti qualificati e intercettare le risorse previste dal Piano nei diversi ambiti di intervento.

Rosario Piccioni

consigliere comunale “Lamezia Bene Comune”