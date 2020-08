Qualità acque balneazione: Furgiuele e Raso incontrano Capitano Ultimo

La situazione sulla costa tirrenica nel tratto lametino e l’esigenza di un monitoraggio continuo della qualità delle acque per la balneazione

Comunicato Stampa

Sono alcuni tra gli argomenti affrontati in una riunione che si è svolta ieri sera alla Cittadella tra il deputato Domenico Furgiuele, il consigliere regionale Pietro Raso e l’assessore all’ambiente Sergio Di Caprio.

“Reputiamo proficuo l’avvio del confronto con Capitano Ultimo in ordine ad una serie di questioni che riguardano l’ambiente.

Per quanto attiene il tratto di mare che lambisce la costa lametina- hanno dichiarato Raso e Furgiuele- oltre ad un più stretto coordinamento tra Regione e Guardia costiera, saranno effettuati più controlli da parte dell’ Arpacal e si intensificherà il monitoraggio sulla rete fognaria lungo la strada statale 18 nonché sui dispositivi di depurazione.

Si tratta di azioni che, in maniera combinata, di sicuro potranno garantire buoni livelli di qualità della balneazione.

L’importante, e su questo abbiamo ottenuto garanzie concrete, e’ che tutte le misure adottate, ma anche quelle che saranno presto poste in essere, abbiano carattere permanente.

Soprattutto sul fronte del controllo, la guardia deve rimanere altissima tutto l’anno al fine anche di scoraggiare azioni di delinquenza ambientale che persone senza scrupolo ancora compiono in spregio alla risorsa-mare”.