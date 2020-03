Tutti in quarantena per la pandemia, ma i poveri amanti come fanno?

#iorestoacasa, uno slogan usato un po’ da tutti nell’ultima settimana, ma chi ha una relazione clandestina, come fa?

Con l’ultimo decreto del ministro Conte infatti tutti gli italiani sono costretti a rimanere a casa, ma cosa succede alle relazioni extraconiugali?

Anche loro vanno in quarantena?

Questa situazione metterà alla prova molte relazioni! Questo è il momento in cui molte ‘tresche’ usciranno allo scoperto; oppure la clausura forzata rafforzerà la coppia originaria?

C’è comunque chi non resiste al distacco fisico e sfida la sorte “a suo rischio e pericolo” come la coppietta ‘beccata’ dalla polizia nella pineta di Giovino a Catanzaro Lido o l’altra coppia sorpresa in una zona buia tra Caulonia e Roccella. Per dovere di cronaca, sono stati tutti denunciati per inosservanza delle norme del decreto sul coronavirus.

L’evolversi della pandemia è ancora un’incognita; il futuro è davvero incerto per tutti.

C’è da dire che questi rapporti si alimentano grazie a dei momenti rubati e, il non potersi incontrare, è sicuramente un forte deterrente per la durata delle storie d’amore clandestine.

I social possono essere un aiuto ma non sempre bastano e comunque bisogna inventarsi di tutto per non farsi scoprire dal legittimo consorte e dalla ignara mogliettina mentre si spedisce un appassionato messaggio all’amante segregato dalla quarantena.

Alla fine resisterà solo chi avrà più pazienza ma, soprattutto, chi sarà mosso da vera passione.