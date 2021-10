Quartiere Capizzaglie: ancora spenti i semafori di via Riccardo Lombardi

Appello dell’associazione Quartiere Capizzaglie



Dopo oltre due mesi di avaria, rimangono ancora spenti i semafori di via Riccardo Lombardi, continuando a rappresentare per i cittadini un disagio di notevole importanza.

L’associazione “Quartiere Capizzaglie”, con i delegati Oscar Branca e Francesco Curcio, affermano, non capiamo come mai non vengano riaccesi questi semafori che sono posti in una stretta strada che consente la circolazione a doppio senso, che nelle ore di punta crea numerosi disagi per gli aumobilisti.

Ci appelliamo al Comune di Lamezia Terme e alla società Lamezia Multiservizi che gestisce la manutenzione semaforica per una veloce risoluzione del problema.

Associazione Quartiere Capizzaglie