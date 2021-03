Quartiere Capizzaglie: finalmente illuminazione pubblica alla rotatoria di contrada Rotoli

“A breve l’impianto di illuminazione pubblica della rotatoria di Contrada Rotoli verrà acceso”, scrive in una nota l’associazione “Quartiere Capizzaglie”

Da quando è stata realizzata, la Rotatoria di Contrada Rotoli, situata nei pressi dello svincolo della A2, è rimasta al buio mettendo a repentaglio – affermano dall’associazione – la sicurezza degli automobilisti a causa della scarsa visibilità.

E’ una problematica che stiamo seguendo da diverso tempo e in questi mesi abbiamo più volte denunciato e sollecitato la questione agli uffici tecnici e alla dirigente del comune di Lamezia Terme dott.ssa Nadia Aiello.

Finalmente, dopo anni di burocrazia tra gli enti pubblici, la situazione si è sbloccata. Ieri mattina abbiamo avuto notizia che è stata liquidata la fattura di 689,45 euro con la determina n.290 di impegno spesa per il nuovo contratto di fornitura di energia elettrica alla società Amsm.

A breve l’impianto di illuminazione pubblica verrà accesso mettendo in sicurezza l’arteria principale di accesso alla città di Lamezia Terme e ponendo fine al disorientamento degli automobilisti che transitano nell’area, sia in ingresso che in uscita dall’autostrada.

L’associazione Quartiere Capizzaglie – concludono i delegati Oscar Branca e Francesco Curcio – si ritiene soddisfatta per il risultato raggiunto e continuerà con spirito di collaborazione a lavorare sul territorio, stimolando l’amministrazione comunale e continuando a segnalare le diverse problematiche che interessano il territorio comunale.