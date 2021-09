Quartiere Capizzaglie: manutenzione assente e lavori di pulizia mai iniziati

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Si rischia veramente grosso; in caso di piena, anche solo di media intensità, il fiume Canne può esondare e allagare nuovamente i centri abitati

Comunicato Stampa

Cinque mesi fa è stata firmata la convenzione tra comune di Lamezia Terme e l’azienda Calabria Verde (Ente regionale) ma i lavori di sfalcio della vegetazione presente negli alvei dei nostri fiumi non sono mai iniziati.

L’associazione Quartiere Capizzaglie denuncia: così si espone la popolazione a seri pericoli.

A illustrare l’esito del sopralluogo, i delegati Oscar Branca, Francesco Curcio ed insieme ad alcuni residenti di contrada Lagani, Misà, e la giornalista Tiziana Bagnato: «Durante il sopralluogo, abbiamo notato la presenza di vegetazione non rimossa in alcuni punti chiave che non permette il deflusso dell’acqua in modo efficace. Anche i torrenti sono un pericolo per i cittadini che transitano le strade di Lagani e Misa, che oltre a creare allagamenti in alcuni tratti, hanno scavato la carreggiata creando delle grandi voragini che possono inghiottire una vettura.Servono interventi urgenti per mettere in sicurezza questa parte della nostra città » .