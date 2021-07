Quartiere Capizzaglie: i servizi pubblici nella nostra zona sono diventati un miraggio!

Strade pericolose. Il nostro quartiere, come altri quartieri della città è nel degrado assoluto

Comunicato Stampa

Buche, asfalto consumato, crepe e avvallamenti e dossi, strisce pedonali sbiadite, illuminazione notturna ritenuta insufficiente per l’intensità, senza contare che alcuni corpi luminosi sono spenti o incastonati tra le fronde degli alberi, sono tante le insidie che mettono in pericolo i passanti, centauri e automobilisti.

Dopo aver ricevuto molte segnalazioni dai cittadini, oggi pomeriggio i delegati dell’associazione Quartiere Capizzaglie Oscar Branca e Francesco Curcio hanno constatato personalmente le pessime condizioni stradali di via Salvatore Foderaro, via Henry Dunant e Via Degli Itali.

Da qui l’associazione lancia l’ennesimo appello all’amministrazione comunale guidata dai Commissari Prefettizi, Dirigenti e agli uffici tecnici perche provvedano al decoro urbano e alla sicurezza stradale.

Associazione Quartiere Capizzaglie