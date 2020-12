Questione Palasparti: Asd Pattinaggio Lamezia dice basta!!!

Sono trascorsi quasi quattro mesi dall inizio di questa assurda vicenda e più di un mese dalla riunione fatta in Comune in cui ci si accordava per effettuare un sopralluogo al palazzetto dello sport per verificare l’idoneità della pavimentazione con l’ingegnere Esposito e l’ingegnere esperto del settore federale, l’ingegnere Francesca Ieracitano

Comunicato Stampa

Il Presidente regionale della FISR, Marisa Lanucara, ha subito inviato al Comune, via PEC, la nomina dell’ingegnere esperto (così come da accordi) non ricevendo mai risposta.

Oltre a non aver mai risposto nei termini previsti, emerge una totale indifferenza nei confronti di una realtà sportiva che ha sempre dato e continua a dare lustro alla nostra città (più di 100 atleti tesserati, moltissimi titoli a livello nazionale ed internazionale).

Inaccettabile il comportamento della dirigente Nadia Aiello, ma altrettanto inaccettabile il comportamento tenuto dagli uffici tecnici, dall’ingegnere Esposito ad Antonella Amantea che, con il loro comportamento, diventano complici di questo SCEMPIO.

Nonostante i consiglieri comunali si siano schierati dalla nostra parte, anche le Forze Politiche hanno, a nostro parere, delle importanti responsabilità: quando si crede in qualcosa a volte è necessario alzare la voce, anche se si rischia di scontentare qualcuno!

È sempre la solita storia, ognuno scarica la responsabilità sull’altro, ma nessuno fa niente.

Nel frattempo saremo costretti per l’ennesima volta a fare richieste per il palazzetto di CATANZARO

Il tempo delle parole è FINITO! Saranno i nostri legali a portare avanti la nostra battaglia.

Dedicheremo il nostro tempo ad allenare i nostri atleti per i Campionati Regionali che si terranno il prossimo 23 Gennaio a Reggio Calabria, ma continueremo a lottare con tutte le nostre forze affinché vengano rispettati i nostri DIRITTI!

Asd Pattinaggio Lamezia