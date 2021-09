Raduno e Assemblea Annuale per gli Associati AIA di Lamezia Terme

Finalmente gli associati della Sezione AIA di Lamezia Terme tornano ad incontrarsi dal vivo, dopo una stagione che ha costretto in tanti lontano dai campi e che ha sospeso le attività sezionali in presenza

La scorsa domenica 19 settembre, infatti, una bellissima giornata di sole ha accolto gli associati presso i locali del Cool Bay Beach and Pool di Falerna, dove si sono svolti il Raduno pre-stagionale e, successivamente, la programmata Assemblea Ordinaria.

Ospite d’eccezione è stato il Componente del Settore Tecnico Christian Bellè, per una giornata di attività che ha visto un’importante partecipazione, impreziosita dalla presenza dei fischietti dell’ultimo corso, praticamente alla loro prima esperienza nella “famiglia arbitrale”.

Bellè, della sezione di Reggio Calabria, si è detto subito entusiasta di poter riprendere con l’attività tecnica e soprattutto con la formazione, che naturalmente ha visto un inevitabile quanto terribile stop dovuto alla pandemia. “É bello soprattutto poter rivedere i miei maestri all’interno della sezione di Lamezia, perché è anche grazie a loro che io oggi posso essere qui” ha aggiunto Christian.

Quindi, dopo un affettuoso saluto ai presenti da parte del presidente Pujia, i lavori sono iniziati con l’introduzione e la spiegazione delle modifiche regolamentari apportate dalla Circolare n.1, con particolare attenzione alle novità riguardanti i falli di mano.

L’indirizzo, secondo il l’ospite, è in ogni caso quello di “studiare il movimento dei calciatori”, in conformità con l’evoluzione del gioco che sembra andare verso una progressiva velocizzazione dell’azione.

Dopo i classici test tecnici, c’è stato anche spazio per il riconoscimento ad alcuni associati, distintisi per “longevità” all’interno della sezione, con la premiazione degli Osservatori Arbitrali Antonio Raffaele per i 40 anni di attività e Antonio Pulice e Vincenzo Saladino per i 30 anni.

Nel pomeriggio, come detto, si è proseguito con i lavori dell’Assemblea Sezionale Ordinaria, che ha approvato all’unanimità sia la relazione del Collegio dei Revisori, sia la Relazione Tecnico Associativa e Finanziaria del Presidente Pujia che ha concluso i lavori con “l’augurio a tutti gli associati lametini e all’intero mondo arbitrale di una stagione che, all’insegna della ripartenza e del ritrovato entusiasmo, sia piena di successi e carica di ogni soddisfazione, per il bene di noi tutti e del calcio che amiamo”.

