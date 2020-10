Raduno pre-campionato per gli Arbitri di calcio della Sezione di Lamezia

Lo scorso 11 ottobre, nella sala conferenze dell’Aerhotel Phelipe di Lamezia Terme, si è tenuto il consueto, ma in questa situazione di emergenza per nulla scontato, raduno pre-stagionale per Osservatori e Arbitri in forza all’OTS della sezione di Lamezia Terme

I lavori si sono svolti in due momenti distinti della giornata per i due gruppi (nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19), ed hanno visto una notevole partecipazione da parte degli associati,

Ad inizio lavori, dopo la presentazione dell’illustre ospite, Valentina Garoffolo della sezione di Vibo Valentia, Responsabile del Modulo “Talent & Mentor – Programme Uefa Referee Convention”, il Presidente sezionale Gianfranco Pujia ha voluto rivolgere un pensiero all’Amico e Componente del Settore Tecnico AIA Mimmo Archinà della Sezione di Locri, recentemente scomparso, ricordandone le grandi doti umane e tecniche.

Dopo aver portato il saluto dell’intero Settore Tecnico AIA, Valentina si è brevemente soffermata sull’importante ruolo svolto dal proprio Modulo, che consente a giovani, promettenti arbitri, di partecipare ad importanti eventi di formazione che servono a migliorare costantemente la nostra Associazione; oltre ad essere un vero e proprio fiore all’occhiello italiano che l’Europa arbitrale ci invidia.

L’ospite ha avuto modo, poi, di interagire con gli associati attraverso i due momenti di lezione, in cui ha illustrato la circolare n. 1 con il supporto di alcuni video che hanno ispirato le nuove modifiche regolamentari. Naturalmente, oltre agli argomenti prettamente tecnici, non ha potuto far a meno di ricordare come sia un momento molto difficile, ma dal quale si possono prendere spunti da usare come punti di forza in futuro.

Dopo lo svolgimento dei quiz regolamentari, ed a chiusura della riunione per gli arbitri effettivi, sono stati gli OOTT Antonio Guerrise, Salvatore Perri e Valentino Torchia ad illustrare il Vademecum per la nuova stagione sportiva ed il protocollo antiCovid, esprimendo parole di incoraggiamento verso i più giovani e i nuovi associati, parole riassunte nella chiusura del presidente Gianfranco Pujia: abbiate sempre in testa l’obiettivo e sappiate cogliere ogni opportunità.