Raffaele Lamezia: arriva la riconferma di Mario Sacco

Completata la rosa della prima squadra maschile: annunciata la conferma di Mario Sacco

Mario è un veterano del gruppo, dal 2012 veste i colori gialloblù. Protagonista della scalata storica nella stagione 2012/2013 con la vittoria della Serie C e della Coppa Calabria senza mai perdere un match. Mario negli anni è stato utilizzato da Mister Torchia in vari ruoli, opposto, schiacciatore e libero, dimostrazione della sua grande duttilità. Si è distinto nei campionati nazionali per le sue grandi doti tecniche, e anche quest’anno è pronto a dare il suo contributo per essere uno dei valori aggiunti della rosa.

Lo abbiamo sentito per qualche dichiarazione:“Sono contentissimo di questa riconferma. Per me la Raffaele Lamezia è una seconda famiglia. Ho un ottimo rapporto con la società e con i compagni. Negli anni abbiamo fatto della coesione la nostra forza. Quest’anni siamo molto competitivi e l’obiettivo è quello di stare in alto. Non vogliamo nasconderci e daremo tutto per dimostrare il nostro valore.”