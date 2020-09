Raffaele Lamezia: in arrivo la palleggiatrice Ilaria Perri

Oggi annunciamo un altro grande colpo: anche per la prossima stagione sarà con noi Ilaria Perri

Una riconferma che sa però di new entry. Ilaria lo scorso anno aveva già intrapreso il percorso con la squadra, ma causa Covid-19 la sua avventura è finita in anticipo. Non vediamo l’ora quindi di vederla all’opera con la nostra maglia.

Abbiamo sentito Ilaria per qualche dichiarazione: “sono molto contenta di cominciare questa nuova avventura. L’anno scorso dopo un mio stop personale di qualche mese, avevo ripreso ad allenarmi e a giocare proprio con la Raffaele , fino a quando con l’arrivo del lockdown siamo stati costretti a fermarci. Sono molto entusiasta del gruppo e non vedo l’ora di riprendere. Conosco molto bene il mister Giancarlo Grandinetti, per me è come un ritorno alle origini, venti anni fa iniziai a giocare proprio con lui. Infine,sono felicissima di avere come presidente Francesco Strangis, per me è il top.”