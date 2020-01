La Raffaele Lamezia fa 13. Battuta la Zeta Group Catanzaro

Si conclude con un bottino pieno il weekend della Raffaele Lamezia, maschile e femminile

L’ultima gara in ordine cronologico è stata la prima divisione femminile che ha battuto con un roboante 3-0 la Tonno Callipo Vibo Valentia.

Stesso risultato anche per la serie C femminile, che ha battuto nel pomeriggio di sabato la Virtus 1962 Pellaro. La squadra allenata da mister Grandinetti si è subito ripresa dal mezzo passo falso di mercoledì (3-2 a Rossano), dove aveva vinto ai punti la partita ma per un destino avverso ha lasciato sul campo una gara già vinta.

Inarrestabile la capolista Raffaele Lamezia che nel campionato di serie C maschile batte nettamente il Catanzaro. Bella prestazione dei gialloblu che ha confermato la leadership in classifica, ma non c’è tempo per rifiatare perchè già martedì incombe l’impegno in Coppa.

Ad aprire il weekend di vittorie era stata l’under 14 femminile che sbancava Vibo con un 3-1 ai danni delle pari età della Tonno Callipo.

Soddisfatti gli allenatori di tutte le compagini, gli impegni sono molti ma i risultati cominciano ad arrivare.