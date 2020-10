Raffaele Lamezia: confermate le sorelle Aurora e Alessandra Butera

Le sorelle Butera anche quest’anno in gialloblù

Aurora Butera, classe 2000, anche quest’anno sarà l’opposto della squadra. Alessandra, classe 2001, rivestirà anche quest’anno il ruolo di palleggiatrice.

Alessandra e Aurora sono ormai “veterane” del gruppo, hanno iniziato già la preparazione con Mister Grandinetti, e si faranno sicuramente trovare pronte per l’inizio del nuovo campionato.

Queste le loro dichiarazioni:

Aurora:“Dopo 7 mesi di interruzione delle attività tornare ad allenarsi in questa grande famiglia è sempre un onore ed uno stimolo. Sono felice di essere di nuovo con le mie compagne, di crescere con loro e puntare ad un campionato pieno di soddisfazioni. Ci sono molti obiettivi da raggiungere e sono sicura che con dedizione e passione possiamo fare tanta strada. Ora sta a noi dimostrarlo!”

Alessandra:“Sono molto contenta di intraprendere questo percorso, sono cresciuta nel mondo della pallavolo e questo mi ha permesso di conoscere le persone che ad oggi sono diventate per me una seconda famiglia. Per questo devo ringraziare sicuramente il mister Giancarlo, che ci ha cresciute e ci ha trasmesso valori importanti e la società che dall’anno scorso ci ha preso sotto la sua ala con l’intento di farci raggiungere traguardi ambiziosi. Sono entusiasta di avere la possibilità di condividere quest’esperienza con le compagne di sempre e allo stesso tempo di averne conosciute di nuove: siamo un bel gruppo e spero faremo grandi cose. Sicuramente la voglia e l’impegno non mancheranno.”