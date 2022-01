Raffaele Lamezia: domani recupero del match contro Costa Dolci Papiro CT

Si disputerà domani, sabato 22 gennaio, il recupero del match valevole per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie B maschile di pallavolo tra la Raffaele Lamezia e Costa Dolci Papiro CT



La gara si sarebbe dovuta disputare l’8 gennaio, ma a causa della positività di alcuni componenti della squadra siciliana, è stato disposto il rinvio.

Una partita difficile quella di domani per la Raffaele, sia perchè i catanesi occupano la terza posizione in classifica a quattro punti di distacco proprio dai gialloblu, ma sia perchè i lametini non giocano da un mese.

Questa gara ha un peso importante per la classifica, una vittoria della Raffaele darebbe un’ulteriore spinta a Porfida e compagni in vista dei playoff.

Lo schiacciatore Stefano Graziano dichiara:«Questa partita si ripresenta a distanza di un mese dall’ultimo incontro, quello di Bronte dove abbiamo maturato una brutta sconfitta che vogliamo a tutti i costi riscattare. Non sarà facile a causa della lunga inattività e soprattutto perchè ci troveremo di fronte un avversario che durante il girone di andata si è dimostrata una contendente importante. E’ una squadra con qualche elemento importante, soprattutto in attacco, giocatori che si conoscono da anni. Dovremmo dare il massimo in tutti i fondamentali per portare questi tre punti a casa che sono troppo importanti per il proseguo della stagione e soprattutto per chiudere il girone di andata con una vittoria».