Raffaele Lamezia: Giuseppe Iorno è il primo colpo

Ecco le prime dichiarazioni da neo gialloblù: 🎙”Sono molto entusiasta di aver sposato il progetto della Raffaele Lamezia. La cultura del volley lametino non ha bisogno di presentazioni, anche per questo sarà un onore lottare per questi colori. Spero ci sia la possibilità di vedere il palazzetto gremito a sostenerci, perché ci sarà sicuramente da divertirsi. Non vedo l’ora di iniziare e ringrazio per la fiducia che è stata riposta in me. Forza Raffaele Lamezia!”.