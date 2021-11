La Raffaele Lamezia impegnata in trasferta a Partinico

Trasferta siciliana quella di domani, sabato 6 novembre, per la Raffaele Lamezia di scena a Partinico contro la MAM Provenzano

I palermitani attualmente occupano il sesto posto della classifica del girone M, merito di due vittorie e un pareggio.

Abbiamo raggiunto capitan Porfida che dichiara:«la sfida di domani sarà contro una squadra ostica che ha dimostrato nelle prime giornate di non essere un’avversaria affatto scontata, con elementi di esperienza come La Rosa e Di Salvo. In casa loro vogliono fare punti in ogni partita, inoltre è un viaggio lungo, quindi ci sarà anche questa difficoltà in più per la squadra. Noi però siamo pronti a dare il massimo per conquistare anche questi tre punti. Veniamo da tre vittorie consecutive, per ora il bilancio è più che positivo, siamo molto contenti ma da ora ogni partita sarà sempre più difficile.»